Ajax transferkampioen: Amsterdammers incasseren wereldwijd het meest

‘Il trattore’ Dijks moet bij Vitesse de kar trekken

Na vier seizoenen in Italië keert Mitchell Dijks bij Vitesse terug op de Nederlandse velden. Nog niet dit weekeinde tegen FC Groningen, want de transfervrij van Bologna overkomen speler is nog niet wedstrijdfit. De routine van de 29-jarige Dijks kan Vitesse goed gebruiken, want het regende in de eer...