Bertens kiest voor Fed Cup en Olympische Spelen

De naam van Bertens staat op de lijst met speelsters die het op 7 en 8 februari in Den Haag gaan opnemen tegen Wit-Rusland. Nederland speelt dan om een plek in de finale die in april met twaalf landen in Boedapest wordt gespeeld. Deelname aan minimaal één Fed Cup-ontmoeting is de voorwaarde van de internationale tennisfederatie (ITF) om mee te mogen doen aan de Olympische Spelen.

„Ik heb altijd met veel plezier met de andere meiden gespeeld in Fed Cup ontmoetingen en kijk er naar uit in februari voor alle Nederlandse fans te spelen”, verklaart Bertens. „Ik heb alles afgewogen en mijn keus gemaakt om voor Nederland uit te komen in de Fed Cup en de Olympische Spelen.”

De selectie voor het TeamNL Fed Cupteam bestaat verder uit Arantxa Rus (ranking 93), Lesley Pattinama Kerkhove (ranking 166) Indy de Vroome (ranking-210) en Demi Schuurs (ranking-14, dubbelspel).

Captain Paul Haarhuis is blij met de rentree van de beste Nederlandse tennisster: „Het is fantastisch dat we in de Wereldgroep een kans maken om ons te kwalificeren voor de Fed Cup Finals in Boedapest. Daar willen we natuurlijk graag bij zijn, net zoals we bij de Davis Cup Finals in Madrid waren. Het is natuurlijk erg fijn dat Kiki zich beschikbaar stelt. Dat vergroot de kansen van het team aanzienlijk.”

Bertens, de huidige nummer negen van de wereld, deed de afgelopen twee jaar niet mee met wedstrijden om de Fed Cup omdat ze zich volledig wilde richten op haar eigen toernooien en ranking. Ze liet onlangs weten dat ze wel aan de Spelen in Tokio mee wilde doen maar dan ook bij de openingsceremonie wilde zijn en haar eigen coach mee wilde nemen. Beide wensen zijn door NOC*NSF gehonoreerd. Bertens kan in Tokio meedoen aan het enkelspel, het damesdubbel en het gemengd dubbel.