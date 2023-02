Guardiola duimt: meespelen Haaland bij City in kraker met Arsenal onzeker

„Ik weet het nog niet”, zei trainer Pep Guardiola van de runner-up. „We gaan hem nog uitgebreid testen.”

Het afgelopen weekeinde in het duel met Aston Villa werd de Noorse international gewisseld, volgens Guardiola in eerste instantie uit voorzorg. „We nemen geen enkel risico met hem en dat doen we ook niet als we tegen Arsenal spelen. Daarvoor is hij te waardevol.”

Bij een overwinning komt Manchester City op gelijke hoogte met Arsenal. De club uit Londen heeft dan nog wel een wedstrijd minder gespeeld.