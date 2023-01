Premium Het beste van De Telegraaf

Reservedoelman geeft zich niet zo maar gewonnen Goalie Hobie Verhulst slaat hard terug bij AZ

Door Steven Kooijman

Hobie Verhulst wordt bestormd door zijn medespelers na zijn gestopte penalty van Amin Sarr. Ⓒ Pro Shots

HEERENVEEN - Het was een ’afscheid’ om te koesteren, hoewel Hobie Verhulst weigert om zich zonder slag of stoot neer te leggen bij zijn aanstaande reserverol. De keeper, die dadelijk plaats moet maken voor de Australische WK-doelman Mathew Ryan, keepte voor AZ tijdens de 2-0 zege in Heerenveen een foutloze wedstrijd.