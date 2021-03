Iconische aankomst op Promenade des Anglais in Nice sneuvelt opnieuw

In de kuststreek van Alpes-Maritimes geldt dit weekend opnieuw een plaatselijke lockdown. De twee laatste etappes van Parijs-Nice zijn voorzien in het departement. “In ieder geval kunnen die etappes enkel verreden worden buiten de zones met een lockdown en zonder publiek”, meldt de Burgemeester.

Organisator ASO en de autoriteiten zitten momenteel bijeen om het parcours aan te passen. De slotetappe van zondag zou normaal gezien starten en eindigen op de Promenade des Anglais in Nice.

Woensdagavond had de burgemeester van Nice, Christian Estrosi, op Twitter verzocht om daarvan af te zien. Hij wil de boulevard openstellen voor voetgangers en fietsers tijdens de gedeeltelijke lockdown. Hij is er voorstander van dat de inwoners komend weekend drie uur per dag naar buiten mogen gaan voor fysieke activiteiten.

De voorlaatste etappe van Parijs-Nice zou zaterdag in het centrum van Nice van start gaan. Vorig jaar kon Parijs-Nice ook al niet in Nice eindigen. De laatste etappe werd toen geschrapt vanwege de coronacrisis.

Wat met Via Roma in Sanremo?

Nice en de Promenade des Anglais is overigens niet de enige iconische aankomstplaats die op dit moment onder druk staat. In de Italiaanse krant ‘Sanremonews’ verscheen gisteren een artikel over aanhoudende discussies omtrent de Via Roma in Milaan Sanremo (20 maart). De prefectuur Imperia ziet de koers daar liever niet aankomen omwille van een verbod op publieke samenkomsten dat mogelijk kan gelden in het centrum van de stad. Bovendien zou de koers de lokale handelaars verplichten om te sluiten, wat eerder al voldoende aanleiding was om de Via Roma links te laten liggen. De prefectuur stelt nu voor om uit te wijken naar de Corso Cavallotti, die buiten het centrum ligt en waar Milaan-Sanremo ook in het verleden aankwam.

Dat gebeurde voor het laatst in 1993, maar door de toegenomen logistieke vereisten van het wielrennen zou die aankomst vandaag ongeschikt zijn voor een koers van het niveau van Milaan-Sanremo. Zo is er onvoldoende ruimte voor het wagenpark van de Italiaanse RAI die de wedstrijd zal capteren.

Mocht Sanremo de komende dagen het etiket ‘rode zone’ krijgen, wordt een aankomst op de Via Roma volgens Sanremonews.it alweer waarschijnlijker. Winkels zouden dan sowieso moeten sluiten, waardoor dat argument wegvalt. Uiteraard heeft de plaats van aankomst grote implicaties op het wedstrijdverloop: de Corso Cavalotti ligt een pak dichter bij de Poggio dan de Via Roma.

Organisator RCS bevestigde gisteren aan Het Nieuwsblad dat de Corso Cavallotti inderdaad de voorkeur geniet van de prefectuur, maar dat zij toch zeker zijn van een aankomst op de Via Roma. De burgemeester van Sanremo is ook voorstander van een aankomst in het centrum en zou mee de lokale winkeleigenaars overtuigen.