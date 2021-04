Roland Garros definitief een week later, Rosmalen wacht af

Wat de consequenties zijn voor de Libéma Open, het grastoernooi in Rosmalen voor mannen en vrouwen dat op 7 juni zou beginnen, is nog onduidelijk. „We onderzoeken de mogelijkheden”, zegt toernooidirecteur Marcel Hunze.

Met de verschuiving hoopt Roland Garros te kunnen profiteren van aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen medio mei in Frankrijk. Zo kunnen er mogelijk meer toeschouwers worden toegelaten op het tennispark in Parijs waar de kwalificaties op 24 mei beginnen. De editie van 2020 werd vanwege het virus uitgesteld van mei naar september. De Poolse Iga Swiatek en de Spanjaard Rafael Nadal kroonden zich toen tot winnaars voor een beperkt aantal toeschouwers.

Probleem opdoemen

Hunze zag het probleem al opdoemen. „Er was een aantal opties en dit was er één van”, zegt hij donderdag, kort nadat het uitstel van Roland Garros officieel bekend is geworden. „We zijn in gesprek met de tennisorganisaties ATP (mannen) en WTA (vrouwen). Eerder vonden we dat het weinig zin had op de zaken vooruit te lopen.”

Vanuit de Grand Slam Board, waarin vertegenwoordigers van de vier grote toernooien zitting hebben, werd instemmend gereageerd op het besluit van de Fransen. Meteen werd bekendgemaakt dat de aanvangsdatum van Wimbledon ongewijzigd blijft: 28 juni. Sinds 2015 zaten er drie weken tussen de finale op Roland Garros en de start van het grastoernooi in Londen om tennissers de tijd te geven te wennen aan de andere ondergrond. „Het grasseizoen wordt voor één keer met een week ingekort om een verdere impact op de tenniskalender te voorkomen”, stelt de belangenvereniging van de vier grandslams.

Het is daarom afwachten wat er gebeurt met de grastoernooien in week 23, naast Rosmalen ook Stuttgart (mannen) en Nottingham (vrouwen). „Het is opnieuw een bijzonder jaar”, verzuchtte Hunze, die vorig jaar zijn toernooi vanwege de coronamaatregelen moest annuleren.