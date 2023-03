Weer netten in De Kuip bij Feyenoord - Ajax, maar nu niet overal

Feyenoord en Ajax troffen elkaar op 22 januari ook al in De Kuip, toen voor de competitie. De Rotterdamse club had metershoge netten opgehangen tussen de tribunes en het veld, om te voorkomen dat supporters voorwerpen richting het veld konden gooien.

Televisiezender ESPN was daardoor genoodzaakt om de camera’s aanzienlijk hoger in het stadion te installeren, omdat de netten anders recht voor de lens zouden hangen. Tv-kijkers klaagden op sociale media over het hoge camerastandpunt. De netten waren daarop nog steeds te zien.

Andere oplossing

De Klassieker in Rotterdam eindigde in 1-1. Afgelopen zondag troffen de aartsrivalen elkaar in Amsterdam, met Feyenoord als winnaar (2-3). De ploeg van trainer Arne Slot heeft nu aan kop van de Eredivisie een voorsprong van 6 punten op Ajax.

Toen Feyenoord en Ajax enkele weken geleden bij de loting voor de halve finales van het toernooi om de KNVB-beker aan elkaar werden gekoppeld, gaf ESPN al aan te hopen op een andere oplossing. Al staat veiligheid voor de zender voorop.

Spakenburg-PSV

„Als het over dit onderwerp gaat, hebben wij ons aan te passen aan de maatregelen die nodig worden geacht”, zegt een woordvoerder. „Uiteraard zijn we blij dat Feyenoord nu voor deze constructie kiest, die in Europees verband ook regelmatig is ingezet. De tv-kijkers hebben nu geen last van palen en netten in beeld. We kijken uit naar een prachtige Klassieker.” Het is nog niet bekend of Feyenoord aan de kant van de tribunes waar geen netten komen te hangen wel andere veiligheidsmaatregelen gaat nemen.

Een dag eerder, op dinsdag 4 april, ontvangen de amateurs van SV Spakenburg in de halve finale PSV op hun eigen sportpark De Westmaat. Daar zijn zo’n 6000 toeschouwers welkom. „We hebben natuurlijk wel vaker een wedstrijd bij een amateurclub gehad, dat is niet anders dan anders. Maar de fase van het toernooi waarin we zitten en de omvang ervan wel”, aldus de ESPN-woordvoerder. „In overleg met de club en de KNVB wordt van alles aangepast op het complex. Denk aan camerastandpunten, extra verlichting, goede verbindingen en een speciale wagen voor de VAR. Het wordt een hele happening. Al onze mensen die daar gaan werken, kijken hier enorm naar uit.”