’Tour-zege is voor Kruijswijk wat te hoog gegrepen’

Steven Kruijswijk Ⓒ RAYMOND KERCKHOFFS

ALBI - Het is zo’n typisch Tour de France-hotelletje waar Jumbo-Visma tijdens de eerste rustdag vertoeft. Personeel drentelt onrustig heen en weer om het de renners naar de zin te maken, terwijl de temperatuur de 35 graden aan tikt. Zweet druppelt van de voorhoofden van Dylan Groenewegen en Steven Kruijswijk in de Madurodam-ontbijtzaal, die voor de gelegenheid is omgetoverd tot een ruimte om de media te woord te staan.