Stuntman van Vietnam wil tijdens laatste kunstje gevecht aangaan met Leeuwinnen

Razendsnelle opmars

Maar onderschat ze niet, die pittige Vietnamese speelsters. In de afgelopen 25 jaar heeft het team grote vooruitgang geboekt en onlangs steeg het van de 42e naar de 32e plaats op de FIFA-wereldranglijst en hoort het bij de vijf sterkste landen van Azië.

Vooral de laatste tien jaar was er een razendsnelle opmars doorgemaakt, waarbij het team vier keer op rij tot SEA Games-kampioen werd gekroond.

Een mooi voorbeeld van de sterke ontwikkeling waren een aantal jaren terug de transfers van een aantal topspeelsters. Het optreden van het team op het WK geeft nóg een impuls geven aan de groei van het vrouwenvoetbal.

Tactiek

Voor hun eerste WK gaan de Vietnamese vrouwen vol op de counter spelen. De kracht van deze ploeg is dat ze een paar snelle vleugelspelers hebben (Tuyet Dung, Thanh Nha) en een behendige spits die ook een goede afmaker is (Huynh Nhu). Deze speelstijl hielp het Vietnamese vrouwenteam om ook indruk te maken én te scoren tegen Duitsland in juni.

De coach

Het WK wordt het laatste toernooi van Mai Duc Chung als hoofdcoach van het Vietnamese vrouwenteam, waarmee het doek valt na een glorieuze carrière bij zowel het vrouwen- als het mannenelftal. Er waren verschillende buitenlandse coaches ingehuurd, maar niemand kon de WK-droom van Vietnam waarmaken totdat Chung kwam. Hij staat bekend als de ‘stuntman’ omdat hij bijna altijd de leiding krijgt over de Vietnamese mannenteams in tijden van crisis, totdat er een nieuwe coach wordt gevonden.

'Mister' Chung wil groots afscheid nemen en is helemaal klaar voor een stevig gevecht met de Oranje Leeuwinnen. „Niet alleen voor mij, maar voor de fans in het hele land.”

Sterspeler

Huynh Nhu, de enige ‘geëxporteerde’ Vietnamese speelster in het team is de aanvoerder, de belangrijkste spits en de inspiratiebron van het hele team. Ze heeft zeven doelpunten gemaakt in haar eerste seizoen bij Länk in Portugal. De vijfvoudig winnares van de Gouden Bal voor Vietnam heeft laten zien dat ze zich goed kan aanpassen aan de Europese competitie.

Nhu Huynh is de enige van Vietnam die buiten de eigen landsgrenzen actief is. Ⓒ ANP/HH

u

Qua speelstijl is Huynh Nhu een complete spits, ze schiet goed met beide voeten, is gevaarlijk in de lucht en kan dribbelen. Huynh Nhu is ook een dreiging vanaf vrije trappen, zoals ze heeft laten zien in haar tijd bij Länk.

Opkomende ster

Nguyen Thi Thanh Nha is 21 jaar oud en heeft al 27 caps op haar naam staan voor Vietnam. Zij was het die scoorde tegen de Duitse vrouwen, die tweede staan op de wereldranglijst. Ze won twee gouden medailles op de SEA Games, nam deel aan de kwartfinales van de Asian Cup en zal een sleutelrol spelen op dit WK. Tand Nha, een lastige en veelzijdige aanvalster die al een ster is op Vietnamese sociale netwerken, is geen expert in het afmaken van doelpunten, maar haar snelheid is indrukwekkend.

Wist je dat?

In een tijd waarin naturalisatie gemeengoed is geworden en overal ter wereld te vinden is, onderscheidt de Vietnamese vrouwenploeg zich doordat er geen enkele genaturaliseerde of overzeese speelster in het team zit. Het hele team heeft in eigen land getraind en de meeste speelsters spelen voor Vietnamese clubs. Huynh Nhu is de enige die momenteel in het buitenland voetbalt.

Populairste sport

Voetbal is de populairste sport in Vietnam, maar vrouwenvoetbal staat net als in Nederland niet op gelijke voet met mannenvoetbal. Met uitzondering van het nationale team dat veel aandacht krijgt, trekken de meeste wedstrijden op clubniveau slechts een paar honderd tot duizend fans naar een stadion.