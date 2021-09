Premium Het beste van De Telegraaf

Tallon Griekspoor staat ’voor grootste uitdaging in tennis’

Door Willem Held

Novak Djokovic, na dit toernooi de misschien wel beste tennisser ooit. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Als Tallon Griekspoor in één klap wereldberoemd wil worden, moet hij donderdag even zijn partij in de tweede ronde van de US Open winnen. Nou ja, even? Zijn tegenstander is Novak Djokovic, ’s werelds beste tennisser die in New York een paar belangrijke records wil breken. Het zou wereldnieuws zijn wanneer hij wordt uitgeschakeld door een onbekende Nederlander.