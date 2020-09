’Lionel Messi nog niet op training FC Barcelona’

Zaterdagmorgen, een dag na het grote Messi-nieuws, stond er weer een training op het programma voor de mannen van trainer Ronald Koeman. Op het Joan Gamper-complex was de Argentijn echter nog nergens te bekennen.

Vreemd is de afwezigheid van de balvirtuoos echter niet, zo weet de Spaanse pers. Messi moet immers - zoals is voorgeschreven - eerst nog een negatieve coronatest overleggen. Mogelijk sluit Messi maandag weer aan bij de groep.

De Barcelona-fans hoeven zich dus geen zorgen te maken, Messi heeft immers vrijdag aangekondigd in Camp Nou te blijven. „Ik was ongelukkig en wilde echt vertrekken. Dit heeft Barcelona niet toegestaan en dus blijf ik”, zei de zesvoudig Ballon d’Or-winnaar tegen Goal.com.

Het werd wereldnieuws toen Messi officieel zijn vertrekwens uitsprak. Hij was in de veronderstelling dat hij transfervrij de club kon verlaten. Zijn werkgever had daar echter een andere mening over. De clausule in het contract van Messi - dat hij transfervrij mocht vertrekken - had voor juni gelicht moeten worden. Dit was niet het geval, dus hing er een prijskaartje van 700 miljoen euro om de nek van de dribbelaar.

Messi besloot het lot te aanvaarden en blijft zich inzetten voor de Catalaanse club. Hij had, zo liet hij weten, ook geen trek in een rechtszaak met FC Barcelona, de club die hij met heel zijn hart lief heeft.