Van Bronckhorst na pijnlijke nederlaag Rangers: ’We komen hier nog goed weg’

Om te vervolgen: „Het had veel meer kunnen zijn. Als we volgende week zo spelen, halen we nooit de volgende ronde. We kunnen wel over die strafschop zeuren, maar ik maak me meer zorgen over onze prestatie. Eén of twee spelers kunnen slecht zijn, maar nu waren dat te veel spelers. Ze zullen nu wel begrijpen dat Union een sterke ploeg is die al twee jaar een sprookje beleeft. Met alle respect, maar we moéten daar een einde aan maken.”

In de 27e minuut maakte Teddy Teuma de 1-0 voor de thuisploeg. In de 76e minuut schoot Danze Vanzeir vanaf de penaltystip de 2-0 tegen de touwen. Mocht Rangers FC alsnog de play-off voor de groepsfase van de Champions League halen, dan wacht de winnaar van de clash tussen PSV en AS Monaco. Dinsdagavond werd het 1-1 in het Prinsendom.

