Serena Williams steunt goede vriendin Meghan Markle na onthulling over zelfmoordgedachten

In een schokkend interview met Oprah Winfrey onthulde de vrouw van de Britse prins Harry dat het zo slecht met haar ging toen ze in het Verenigd Koninkrijk woonde, dat ze niet meer wilde leven. Ook bekende Markle dat er in het paleis een onderdrukkende, controlerende en vaak racistische sfeer hing.

Markle vertelde hoe haar zoontje Archie, nog voordat hij was geboren, zorgen opriep bij de royals over hoe donker zijn huidskleur zal worden. Zonder een specifieke naam te noemen, zei Markle dat de royals ’zorgen en gesprekken hadden over hoe donker zijn huid zal kunnen zijn als hij geboren is.’

Het interview raakte de goede vriendin van Markle en tennislegende diep. Williams plaatste zondagavond een ontroerend bericht op Twitter. Ze schrijft onder andere: „Ik weet dat de media seksisme en racisme gebruiken om vrouwen en gekleurde mensen te kleineren en zwart te maken. De psychische gevolgen van dit soort uitingen zijn verwoestend en veel te vaak zelfs dodelijk.”

Op Instagram voegde Williams eraan toe: „Ik ben zo trots op hoe dapper je bent. Ik weet dat het niet makkelijk voor je is. Jullie zijn sterk, zowel jij als Harry. Ik hou van jullie. Ik bewonder je. Je vriendin S.”