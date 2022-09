Volleybalvrouwen pijnlijk onderuit op WK in eigen land

Voorafgaand aan het duel wisten beide landen al dat ze verzekerd waren van de volgende poulefase. Toch stond er veel op het spel. Ieder land dat doorgaat naar die tweede poulefase neemt enkel de punten mee die veroverd zijn tegen de landen die ook doorgaan.

Domper

De Derby der Lage Landen was daardoor belangrijk voor het vervolg van het toernooi van Oranje. Hoe meer punten Nederland immers meeneemt naar de tweede groepsfase, hoe groter de kans dat ook die fase wordt overleefd. De nederlaag is daarom een flinke domper voor de formatie van Selinger.

De Belgen schoten uit de startblokken en Oranje had het voor het eerst dit toernooi écht moeilijk. De Yellow Tigers, zoals de Belgen in eigen land worden genoemd, verdedigden ijzersterk en trokken met overmacht de eerste set naar zich toe: 25-16.

Achtervolging

Ook in het tweede bedrijf keek Oranje al snel tegen een grote achterstand (4-12) aan. Daarna werd nog wel de achtervolging ingezet en even mocht Nederland zelfs denken aan winst van de tweede set. Uiteindelijk trokken de Belgen toch ook in het tweede bedrijf aan het langste eind: 25-23.

Pas aan het begin van de derde set zag Selinger zijn ploeg voor het eerst op voorsprong komen. Dankzij een aantal heerlijke scores had Nederland een gat van drie punten te pakken. De Belgen lieten zich echter niet gek maken en trokken de stand weer gelijk. In de slotfase van de derde set nam de spanning toe. De Belgen kregen een wedstrijdpunt en op de tribune hield iedereen de adem in. Oranje toonde veerkracht, maakte het wedstrijdpunt onschadelijk en sloeg zelf op de eerste mogelijkheid wel toe: 26-24.

Stuivertje wisselen

In de vierde set was het lange tijd stuivertje wisselen. Aan het einde van de spannende set waren het de Belgen die hun tweede en derde wedstrijdpunt kregen, maar wederom overleefde Nederland. Op het vierde was het verzet van Nederland dan toch gebroken: 25-27.

Zondag sluit Oranje de eerste poulefase af met de topper tegen Italië. De Italianen worden gezien als grote kanshebber voor het goud.