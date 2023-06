EK-kwalificatie: Oekraïne wint nipt; Finland haalt uit

Het Oekraïense elftal had eerder in de kwalificatiegroep C verloren van Engeland en gewonnen van Noord-Macedonië. Vorige week speelde Oekraïne met 3-3 gelijk in een oefeninterland tegen Duitsland.

Groep D

Armenië boekte in groep D de derde zege in de EK-kwalificatie. In Yerevan werd het 2-1 tegen Letland. Tigran Barseghyan maakte in de extra tijd uit een strafschop het winnende doelpunt. Finland haalde uit tegen San Marino. De Finnen wonnen in Helsinki met 6-0 mede dankzij drie doelpunten van Daniel Hakans. Finland heeft nu negen punten na vier duels.

