EK-kwalificatiegroep Oranje: Frankrijk steviger aan kop na winst op Grieken

Kylian Mbappé schoot de Fransen vanaf de strafschopstip naar de overwinning. De captain mocht aanleggen nadat Antoine Griezmann in het strafschopgebied de schoen van Konstantinos Mavropanos vol in zijn gezicht kreeg, tot bloedens aan toe. Scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz trok geen rood, maar legde de bal wel op de stip. Mbappé miste eerst nog, maar mocht opnieuw aanleggen omdat de Griekse doelman te vroeg van zijn lijn was gekomen. Bij zijn tweede poging had hij wel succes.

Mbappé maakte middels de strafschop zijn 54e doelpunt van het seizoen. Daarmee is hij de Franse topscorer aller tijden in een seizoen. Hij heeft één doelpunt meer gemaakt dan Just Fontaine in seizoen 1957-58. Mavropanos moest een kwartier later alsnog inrukken, nadat hij de doorgebroken Aurelien Tchouameni had neergelegd. Bij Griekenland had AZ-verdediger Pantelis Hatzidiakos een basisplaats, zijn clubgenoot Vangelis Pavlidis viel halverwege de tweede helft in.

Ierland boekte met de 3-0 op Gibraltar de eerste zege in de groep. Mikey Johnston en Evan Ferguson scoorden in de tweede helft, Adam Idah maakte de derde treffer in de extra tijd. Het Nederlands elftal speelt in september thuis tegen Griekenland en uit tegen Ierland.

Groep C: Engeland haalt uit tegen Noord-Macedonië

In Groep C won Engeland dik van Noord-Macedonië. Op Old Trafford eindigde het duel in 7-0. De 21-jarige Bukayo Saka was de grote man bij de Engelsen, hij scoorde drie keer.

In de 38e minuut zorgde Saka voor de 2-0. In de tweede helft was het in de 47e en 51e minuut opnieuw raak met twee fraaie treffers van de speler van Arsenal. Eerst knalde hij de bal hoog in het doel en daarna ging hij alleen op het doel af en schoot de bal langs Stole Dimitrievski, de doelman van Noord-Macedonië. Het is voor het eerst in zijn loopbaan dat Saka in een interland drie keer scoort. Bondscoach Gareth Southgate haalde hem in 60e minuut naar de kant en dankte hem met een knuffel.

Harry Kane opende in de 29e minuut de score. Marcus Rashford, speler van Manchester United, zorgde op slag van rust in zijn ’eigen’ stadion voor de 3-0. Na de wissel van Saka voerde Engeland via Kalvin Phillips de score verder op. Kane maakte er in de 73e minuut via een strafschop 7-0 van en bracht zijn totaal aantal treffers voor Engeland op 58. Engeland gaat na de zege riant aan de leiding in groep C met 6 punten voorsprong op Oekraïne, dat met 1-0 van Malta won.

Groep D: Finland op schot, Armenië wint opnieuw

Turkije blijft winnen in de kwalificatiereeks voor het EK. Na de zege op Letland (3-2) won de ploeg voor eigen publiek in Samsun ook met 2-0 van Wales. Het kostte de Turken, waar voormalig Feyenoorder Orkun Kökcü in de basis stond, wel enige moeite te scoren. Twee keer werd een doelpunt afgekeurd en het wilde lang niet lukken, ondanks dat de spelers van Wales nog voor de rust met een man minder stonden door de rode kaart van Joe Morrell. Een strafschop van Hakan Çalhanoglu werd ook nog gestopt door doelman Danny Ward.

In de 72e minuut zorgde Mehmet Nayir voor de bevrijdende treffer. Acht minuten later bepaalde Arda Güler de eindstand op 2-0.

Turkije gaat met 9 punten uit vier wedstrijden aan de leiding in groep D. Armenië, dat met 2-1 won van Letland, volgt met 6 punten. De Armeniërs hebben een wedstrijd minder gespeeld. Wales leed tegen Turkije de tweede nederlaag op rij. Vrijdag verloor de ploeg in het Cardiff City Stadium van de Armenen. Kroatië kwam niet in actie in deze poule vanwege de deelname aan de Nations League.

Groep H: Kazachstan en Finland leiden

Kazachstan en Finland gaan na zeges op respectievelijk Noord-Ierland en San Marino aan de leiding in Groep H. Beide landen hebben na de derde zege uit vier duels 9 punten. Denemarken speelde met 1-1 gelijk bij Slovenië. Die twee landen volgen met 7 punten uit vier duels. Abat Aimbetov bezorgde Kazachstan met een doelpunt in de 88e minuut de winst in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. Finland had eerder op de maandag uitgehaald tegen San Marino. In Helsinki werd het 6-0.

Slovenië kwam in Ljubljana in de eerste helft op voorsprong tegen de Denen door een treffer van Andraz Sporar. Rasmus Højlund maakte ook vlak voor de rust nog gelijk.

Bekijk hier de 6-0 voor Finland van Teemu Pukki

Groep I: Zwitsers verspelen voorsprong tegen Roemenië

Zwitserland leed het eerste puntenverlies in Groep I. De ploeg van bondscoach Murat Yakin verspeelde in Luzern een 2-0 voorsprong tegen Roemenië en speelde met 2-2 gelijk. De Zwitsers zijn met 10 punten nog steeds koploper, Roemenië heeft twee punten minder.

Zeki Amdouni maakte in de eerste helft beide doelpunten voor de Zwitsers. Hij kon in de 28e minuut binnentikken na terugleggen van Ruben Vargas. Vlak voor de rust scoorde hij opnieuw op aangeven van Xherdan Shaqiri. Valentin Mihaila scoorde in de 89e minuut en bezorgde Roemenië met zijn tweede treffer in de extra tijd een belangrijk punt.

In dezelfde groep heeft Israël zich gemeld in de strijd om de tweede plek. De Israëliërs wonnen met 2-1 van Andorra en zijn op 7 punten gekomen. Wit-Rusland boekte tegen Kosovo de eerste zege. In Boedapest werd het 2-1.