EK-kwalificatiegroep Oranje: Frankrijk steviger aan kop na winst op Grieken

Kylian Mbappé schoot de Fransen vanaf de strafschopstip naar de overwinning. De captain mocht aanleggen nadat Antoine Griezmann in het strafschopgebied de schoen van Konstantinos Mavropanos vol in zijn gezicht kreeg, tot bloedens aan toe. Scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz trok geen rood, maar legde de bal wel op de stip. Mbappé miste eerst nog, maar mocht opnieuw aanleggen omdat de Griekse doelman te vroeg van zijn lijn was gekomen. Bij zijn tweede poging had hij wel succes.

Mavropanos moest een kwartier later alsnog inrukken, nadat hij de doorgebroken Aurelien Tchouameni had neergelegd. Bij Griekenland had AZ-verdediger Pantelis Hatzidiakos een basisplaats, zijn clubgenoot Vangelis Pavlidis viel halverwege de tweede helft in.

Groep C: Engeland haalt uit tegen Noord-Macedonië

In Groep C won Engeland dik van Noord-Macedonië. Op Old Trafford eindigde het duel in 7-0. De 21-jarige Bukayo Saka was de grote man bij de Engelsen, hij scoorde drie keer.

In de 38e minuut zorgde Saka voor de 2-0. In de tweede helft was het in de 47e en 51e minuut opnieuw raak met twee fraaie treffers van de speler van Arsenal. Eerst knalde hij de bal hoog in het doel en daarna ging hij alleen op het doel af en schoot de bal langs Stole Dimitrievski, de doelman van Noord-Macedonië. Het is voor het eerst in zijn loopbaan dat Saka in een interland drie keer scoort. Bondscoach Gareth Southgate haalde hem in 60e minuut naar de kant en dankte hem met een knuffel.

Harry Kane opende in de 29e minuut de score. Marcus Rashford, speler van Manchester United, zorgde op slag van rust in zijn ’eigen’ stadion voor de 3-0. Na de wissel van Saka voerde Engeland via Kalvin Phillips de score verder op. Kane maakte er in de 73e minuut via een strafschop 7-0 van en bracht zijn totaal aantal treffers voor Engeland op 58. Engeland gaat na de zege riant aan de leiding in groep C met 6 punten voorsprong op Oekraïne, dat met 1-0 van Malta won.

Groep D: Finland op schot, Armenië wint opnieuw

Armenië boekte in groep D de derde zege in de EK-kwalificatie. In Yerevan werd het 2-1 tegen Letland. Tigran Barseghyan maakte in de extra tijd uit een strafschop het winnende doelpunt. Finland haalde uit tegen San Marino. De Finnen wonnen in Helsinki met 6-0 mede dankzij drie doelpunten van Daniel Hakans. Finland heeft nu negen punten na vier duels.

