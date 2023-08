Bas Dost fungeert als aanjager en bezweert crisis bij NEC

Zo droeg ook Dost een steentje bij aan de eerste thuiszege sinds de 3-0 op 25 februari in De Goffert tegen Volendam. Daar kwam wel het nodige fortuin bij kijken. Voor de pauze keerde doelman Jasper Cillessen een inzet van Michiel Kramer zonder het zelf te beseffen. Na rust kopte David Min op de onderkant van de lat voor RKC, dat na drie wedstrijden puntloos blijft.

Bij NEC was het na twee nederlagen de hele week onrustig. Zelfs de komst van Bas Dost kon die bedrukte stemming niet veranderen. De beklemmende sfeer kwam niet alleen voort uit de zwakke opening van het seizoen. NEC had ook de laatste vier thuiswedstrijden van het vorige seizoen verloren. Mede daardoor zakte de Nijmeegse club weg in het rechterrijtje. Dat waren de fans nog niet vergeten.

De druk stond er dus op bij de thuisbeurt tegen RKC. Dost, die de laatste weken voornamelijk individueel getraind had, begon op de bank. Philippe Sandler, Bart van Rooij en Lasse Schöne ontbraken wegens blessures. In de defensie was er wel een basisplaats voor Mathias Ross, de Deen, die gehuurd is van Galatasaray. ,,Het is later bij de selectie gekomen. Mede door de lengte van de spitsen van RKC was dit een juist moment om hem te brengen”, aldus trainer Rogier Meijer.

Net als NEC verloor ook RKC de eerste twee wedstrijden. Met volgende week een confrontatie met PSV voor de boeg en daarna wedstrijden tegen Vitesse, FC Twente en Ajax op het programma waren punten meer dan welkom. Dat Michiel Kramer kon spelen was een forse meevaller. Hij kwam er met een berisping van af voor de seksueel getinte gebaren die hij vorige week na zijn goal tegen AZ maakte. Met trainer Henk Fraser had hij daarover een pittig gesprek.

Juiste afstemming

In Waalwijk wordt nog volop gewerkt aan de juiste afstemming. Na Reuven Niemeijer, die op de bank begon, werd er vlak voor de wedstrijd nog een middenvelder aan de selectie toegevoegd. RKC huurde Douada Weidman van Torino, een Franse middenvelder, die is opgeleid bij Paris Saint Germain. Hij was nog niet speelgerechtigd.

Fraser voerde toch maar weinig wijzigingen door in zijn opstelling. Dario van den Buijs was geblesseerd, waardoor Jeffrey Bruma mocht starten. ,,We hebben door een zwak kwartier van Heerenveen en AZ verloren”, doelde hij op de twee 3-1 nederlagen. ,,Maar voetballend zag het er grote delen van die wedstrijden aardig uit.”

Met schrik vrij

NEC kwam geregeld met de schrik vrij. Michiel Kramer schoot de bal na een fraai uitgespeelde aanval op het lichaam van doelman Jasper Cillessen. Die zal weinig gemerkt hebben van zijn redding. Aan de andere kant betaalde de komst van Ross zich indirect uit. Calvin Verdonk belandde daardoor op de linksbackpositie en bereidde de openingsgoal voor. Bij zijn voorzet vanaf de linkerflank was Magnus Mattsson eerder bij de bal dan doelman Etienne Vaessen.

De voorsprong leidde er niet toe dat NEC beter ging voetballen. RKC domineerde grote delen van de wedstrijd en was een minuut of tien na de rust dicht bij de gelijkmaker. Zakaria Bakkali legde de bal achter de Nijmeegse defensie. David Min kopte de voorzet van Yassin Oukili op de onderkant van de lat. Voor Meijer was dat het sein om onder meer Dost de dug-out uit te sturen. De voormalig spits van Oranje kreeg een kwartier speeltijd. Hij zorgde ervoor dat NEC energieker en verder van de eigen goal ging spelen. Het leverde een paar minuten voor tijd een tweede treffer van Mattsson op. Invaller Rober Gonzales stiftte NEC zelfs naar 3-0.

Bekijk hier de uitslag, stand en het programma in de Eredivisie