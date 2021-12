Premium Het beste van De Telegraaf

Bewondering na mirakel in het Midden-Oosten Buitenlandse media: ’Max Verstappen doorbreekt de mythe van Lewis Hamilton’

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Hamilton klapt voor zijn grote rivaal Ⓒ ANP/HH

De bizarre laatste ronde waarin Max Verstappen in Abu Dhabi de wereldtitel in de Formule 1 greep is met geen pen te beschrijven, maar ook de buitenlandse sportkanten en -websites doen een dappere poging om de ultieme triomf van de Nederlander te duiden. In vrijwel alle media wordt de 24-jarige Verstappen na zijn schitterende triomf bedolven onder de complimenten.