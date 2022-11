Heracles haalt uit, Kuyt lijdt weer puntverlies met ADO

NAC kwam in Almelo verrassend op voorsprong, door een vroege treffer van Odysseus Velanas. Thomas Bruns poetste de schade echter al snel weer weg, waarna Heracles direct het gaspedaal volledig intrapte. Met enkele mooie treffers liep de koploper al voor rust uit naar 3-1. Na rust zorgden Nikolai Laursen, met zijn tweede van de avond, en Emil Hansson voor de slotakkoorden.

Titelconcurrent PEC Zwolle trof naaste achtervolger FC Eindhoven en had in eerste instantie wat moeite de Brabanders van zich af te schudden. Met twee goals in korte tijd na ruim een uur voetballen nam PEC echter afstand en maakte het er net als Heracles vijf, waardoor het gat met op de ranglijst tussen de twee ploegen slechts twee punten blijft: 5-2.

PEC houdt gelijke tred met Heracles. Ⓒ Pro Shots

ADO Den Haag zakt ondertussen steeds verder weg in het moeras van de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van de geplaagde oefenmeester Dirk Kuyt kwam in Velsen-Zuid bepaald niet in de problemen, maar wist zelf ook niet te scoren. Door een directe rode kaart van Amir Absalem eindigden de bezoekers het duel zelfs met 10 man (0-0).

Kuyt zag ADO wederom niet winnen. Ⓒ Pro Shots

De Graafschap doet goed mee in de tweede periode en trof vrijdagavond Jong PSV in eigen huis. Tot twee keer toe kwamen de Doetinchemmers op achterstand, maar dankzij twee treffers van Basar Onal en een climax ver in blessuretijd van Anis Yadir hield de ploeg van Adrie Poldervaart toch de punten in eigen huis: 3-2.

VVV en Willem II hielden het bij de start van het carnavalsseizoen doelpuntloos in evenwicht. Top Oss rekende in eigen huis af met Jong AZ: 2-1.