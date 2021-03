Van corona herstellende Peter Sagan mist ook Strade Bianche

Volgens de ploegleiding van Bora-Hansgrohe verloopt het herstel van de 31-jarige Slowaak voorspoedig, maar kan de drievoudig wereldkampioen waarschijnlijk pas in Tirreno-Adriatico zijn rentree maken. De Italiaanse rittenkoers wordt verreden van 10 tot 16 maart.

Sagan testte, net als zijn broer Juraj en zijn teamgenoot Erik Baska, positief op het coronavirus tijdens een trainingskamp op Gran Canaria. De renners waren verplicht om ter plaatse een tiendaagse quarantaine uit te zitten, waardoor ze alleen wat krachtoefeningen binnen konden doen. De drievoudig wereldkampioen bleef op het eiland, maar heeft nog te weinig getraind om in een veeleisende koers als Strade Bianche uit te komen.

Sagan ontbrak afgelopen weekeinde ook al in het Belgische openingsweekeinde. Hij liet zowel de Omloop Het Nieuwsblad als Kuurne-Brussel-Kuurne schieten. Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step) en Mads Pedersen (Trek-Segafredo) zegevierden in de eerste voorjaarsklassiekers van het nieuwe seizoen.

In de Strade Bianche was Sagan een van de favorieten voor de zege geweest. In 2013 en 2014 eindigde de sprinter anex kasseienspecialist al als tweede in de koers over de witte grindwegen van Toscane, met de finish op de Piazza del Campo in Siena.

Mathieu van der Poel

Wout van Aert (Jumbo-Visma) en Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) kruisen zaterdag in de Strade Bianche weer eens de degens met elkaar. Ook onder anderen wereldkampioen Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Tour de France-winnaar Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) en Bauke Mollema (Trek-Segafredo) doen mee.