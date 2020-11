AZ had alle moeite met FC Emmen Ⓒ ANP/HH

ALKMAAR - Als één club dit seizoen twee gezichten toont, dan is het AZ wel. De kampioenskandidaat (vóór aanvang van de competitie althans) leek op weg om FC Emmen met een pak slaag terug naar Drenthe te sturen, maar kwam in de slotfase nog goed weg tegen de degradatiekandidaat (1-0). Een verhaal in vijf bedrijven.