Alcaraz (20) droomt van dubbelen met Nadal (36) op Spelen in Parijs

„Voor mij zou het een droom zijn om met hem te dubbelen op de Spelen”, zei Alcaraz. „Laten we afwachten hoe hij herstelt en het gaat doen dit jaar. Ik hoop dat het allemaal voorspoedig gaat verlopen. Het is onwerkelijk om dit jaar zonder Rafa te spelen. Als tennisfan heb ik altijd naar hem gekeken. Hopelijk zien we hem volgend jaar weer terug op 100 procent.”

Nadal maakte vlak voor Roland Garros bekend dat hij een pauze inlast en 2024 waarschijnlijk zijn laatste seizoen gaat worden. In zijn afscheidsjaar worden de olympische titels verdeeld op het gravel van Roland Garros.

Bij de absentie van Nadal zijn veel ogen gericht op Alcaraz, die vorig jaar in de kwartfinales verloor in Parijs. Eind 2022 schreef hij wel de US Open op zijn naam. „Ik ben nog altijd dezelfde speler als vorig jaar, maar ik ben wel wat volwassener. Mentaal ben ik beter geworden”, aldus de nummer 1 van de wereld. „En ik kan nu beter lezen wat er gebeurt op de baan.”

Nadal had op zijn twintigste Roland Garros al eens gewonnen. „Ik weet niet of ik sterker ben dan hij op deze leeftijd. We hebben het over een andere tijd. Hij heeft geweldig gepresteerd op mijn leeftijd, dus ik kan daar eigenlijk geen antwoord op geven.”

Alcaraz neemt het in de eerste ronde op tegen de Italiaan Flavio Cobolli. Roland Garros begint zondag.