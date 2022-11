Premium Het beste van De Telegraaf

Tennistoppers in Turijn Djokovic jaagt op historische zege: slaat Serviër zich naast Federer?

Door Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

Novak Djokovic in actie. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Met de Française Caroline Garcia (7-6, 6-4 zege op Aryna Sabalenka) kreeg het eindejaarstoernooi bij de vrouwen een verrassende winnares. Vanaf komende zondag is het in Turijn de beurt aan de mannen. Bij de dubbelaars doet de kersverse nummer 1 van de wereld Wesley Koolhof met Neal Skupski een greep naar de macht. In het enkelspel ontbreekt nummer 1 van de wereld Carlos Alcaraz, maar zijn er acht andere kanonnen. We zetten ze op een rijtje.