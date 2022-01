Jordi Cruijff: ’Wim is beetje Johan en Johan beetje Wim’

„We hadden het heel moeilijk toen we het hoorden”, aldus de zoon van Johan Cruijff. „Mijn ouders, Wim Jansen en zijn vrouw, zijn kinderen, mijn zusjes en ik zijn vele jaren samen opgetrokken. Mijn vader en Wim Jansen speelden samen bij Ajax, maar ook in Amerika bij de Washington Diplomats.”

Jordi zag de pijn bij zijn moeder Danny, nadat ze op de hoogte was gesteld van het overlijden van Jansen. „Ze had het er heel moeilijk mee, want Wim Jansen is ook een beetje Johan Cruijff, zoals Johan Cruijff een beetje Wim Jansen is. Het waren als Feyenoorder en Ajax-speler tegenstanders, maar later ook medespelers en vooral maatjes. Qua voetbalfilosofie zaten ze op dezelfde lijn. Ze staan allebei symbool voor een andere club – Wim Jansen voor Feyenoord en mijn vader voor Ajax – maar het zijn allebei iconen.”

Geweldige man

De zoon van de legendarische nummer 14 omschrijft Jansen als een geweldige man. „Met zijn vrouw en kinderen vormde hij gewoon een ontzettend fijn gezin, dat een heel warme band had met onze familie. Daarom komt het overlijden zo hard aan.”

Cruijff: „Deze man verdient een groot eerbetoon van het Nederlands voetbal, want hij heeft daar veel voor betekend. Wim Jansen was een fijne man, een elegante man en een grote voetballer. We zullen hem ongelooflijk missen.”