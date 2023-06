Premium Het beste van De Telegraaf

Handballers Luc Steins en Kay Smits verzorgen unieke Final Four in Keulen

Door Eddy Veerman Kopieer naar clipboard

Luc Steins in dienst van Paris Saint-Germain. Ⓒ ANP/HH

Luc Steins (28) en Kay Smits (26) zijn de kopmannen van Oranje en blikvangers bij hun eigen club, respectievelijk Paris Saint-Germain en SC Magdeburg. Dit weekeinde zorgen ze in Keulen voor een unicum, want niet eerder stonden twee Nederlandse handballers in de Final Four van de Champions League voor mannen.