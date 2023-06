Rublev maakt in Halle einde aan zegereeks Griekspoor

In Halle had Griekspoor eerder wel de Spanjaard Roberto Carballés Baena en de Pool Hubert Hurkacz verslagen. Afgelopen weekeinde schreef hij het grastoernooi van Rosmalen op zijn naam.

Nadat Griekspoor tegen Rublev de eerste set met 6-3 naar zich had getrokken en de tweede met dezelfde cijfers had verloren, moest de derde set de beslissing brengen. Griekspoor startte slecht en werd meteen gebroken. Rublev, de nummer zeven van de wereld, kwam op 2-0 voorsprong nadat hij zijn eigen servicegame had behouden en de Nederlander moest in de achtervolging.

Bij een 4-2 achterstand werd Griekspoor opnieuw gebroken. Rublev dacht het wel even uit te serveren, maar Griekspoor brak weer terug en kwam op 5-4 nadat hij op eigen service nota bene vier wedstrijdpunten had overleefd. Het hielp hem niet, Rublev behield zijn eigen servicegame en won met 6-4. Op het vijfde wedstrijdpunt was het dan toch raak voor de Rus.

Griekspoor kan zich nu gaan richten op Wimbledon. Hij stond aanvankelijk op de deelnemerslijst in Mallorca, maar om de batterij weer volledig op te laden slaat de pupil van coach Kristof Vliegen het toernooi op het Spaanse eiland over. De kans is levensgroot dat Griekspoor als geplaatste speler begint op Wimbledon. In dat geval ontloopt hij de top-32 van de wereld in de eerste twee rondes.