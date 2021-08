Gouden dubbel voor Sifan Hassan na zege op olympische tien kilometer

Letesenbet Gidey uit Ethiopië liep vrijwel de gehele wedstrijd op kop en probeerde de wedstrijd, vanwege haar mindere eindschot, zo zwaar mogelijk te maken. Hassan, die zodoende lekker uit de wind werd gehouden, hield echter stand en was uiteindelijk zo sterk dat ze in de laatste 200 meter nog vrij eenvoudig kon weg rennen bij Gidey.

Kalkidan Gezahegne uit Bahrein, die continu in derde positie liep, sprintte op het laatste rechte stuk ook nog langs Gidey, die slechts het brons restte.

Letesenbet Gidey (voor) legde Sifan Hassan het vuur aan de schenen, door een hoog tempo te lopen, maar de Nederlandse kraakte niet. Ⓒ HH/ANP

Uitgeput

Hassan stortte direct na de finish ter aarde. Volledig uitgeput. Met ijs probeerde de nieuwe olympische kampioene haar voeten en nek te koelen. Hulpverleners kwamen zelfs met een rolstoel aan, maar de nieuwe ’Keizerin van Tokio’ weigerde op te staan en bleef op de grond liggen. Van feestvieren was aanvankelijk geen sprake.

Negen minuten na haar finish keerde Hassan - na een kort bezoekje aan de kleedkamer - terug op de baan. Met een Nederlandse vlag om haar schouders liet ze zich trots, maar nog steeds duidelijk vermoeid, op de gevoelige plaats vastleggen door de aanwezige fotografen in het Olympisch Stadion van Tokio.

Sifan Hassan kon na haar zwaarbevochten overwinning minutenlang niet meer op haar benen staan. Ⓒ HH/ANP

Fitheid

Hassan is nu wereld- en olympische kampioene op de 10.000 meter. Tot voor kort had ze ook het wereldrecord in handen. Daarom ze startte uiteraard als één van de topfavorieten. Al waren er wel vraagtekens over haar fitheid, want ze kwam tijdens dit atletiektoernooi al vijf keer eerder in actie op de 5000 of 1500 kilometer. Vrijdagavond werd ze derde in de finale van de 1500 meter en omdat ze op dat onderdeel ook de wereldtitel in handen heeft, was dat wellicht een kleine tegenvaller.

Maar Hassan stak haar nek uit in Tokio door een combinatie van afstanden te lopen die nog nooit op olympische niveau iemand drie medailles heeft opgeleverd. Na haar goud op de 5000 meter was de druk eraf, zo zei ze maandagavond. Toch was er vrijdagavond lichte teleurstelling te bespeuren toen ze de 1500 meter niet won, maar het maakte haar ook optimistisch. Door de prikkeling van de nederlaag schatte de kans zelfs op 90 procent dat ze alsnog goud zou winnen de 10.000 meter.

Fanny Blankers-Koen

Dankzij haar triomftocht(en) in Tokio is Hassan opgeklommen naar de tweede plaats op de lijst met meest succesvolle Nederlandse olympische atleten: alleen Fanny Blankers-Koen won meer plakken dan de geboren Ethiopische.

Op de Spelen van 1948 in Londen veroverde Blankers-Koen vier keer goud: op de 100 meter, de 200 meter, de 80 meter horden en de 4x100 meter estafette.

Sifan Hassan mag bij de sluitingsceremonie de Nederlandse vlag dragen. Ⓒ HH/ANP

Vlag

Hassan draagt zondag ook nog de vlag namens TeamNL bij de sluitingsceremonie. Dat was al voor de 10.000 meter besloten door Pieter van den Hoogenband. „Sifan is een sportvrouw met een waanzinnig inspirerend verhaal die haar favorietenrol in Tokio glansrijk waarmaakt”, aldus de chef de mission.

„Ze heeft op een weergaloze manier olympisch goud gewonnen op de 5.000 meter. En dat enkele uren nadat ze, ondanks een val, haar serie op de 1.500 meter won. Toen ik zag hoe ze reageerde toen ik haar vroeg om de vlag te dragen, wist ik dat dit een heel goede keuze was. Volgens mij kunnen wij ons als TeamNL geen betere sportvrouw wensen om namens ons de vlag te dragen tijdens de sluitingsceremonie.”