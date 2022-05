Premium Het beste van De Telegraaf

Arensman klaar voor Giro-slot: ’Ik kijk uit naar regen en kou’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Thymen Arensman Ⓒ Via website TEAM DSM

AMSTERDAM - Het waren roerige dagen nadat DSM-kopman Romain Bardet ziek de Giro d’Italia moest verlaten. Van het ene op andere moment ontploften de dromen om deze grote ronde met de Fransman te winnen. „Die dag was heel zwaar, en de enorme teleurstelling was bij iedereen in de ploeg te zien. Het was moeilijk om de knop om te zetten”, zegt Thymen Arensman tijdens de laatste rustdag.