Barça vol ongeloof over arbitrage

"Ik heb geen zin om de scheidsrechter te analyseren", zei Barcelona-coach Ernesto Valverde na het gelijkspel. "Ik heb in de rust met hem gesproken over de overduidelijke en bewuste handsbal van hun keeper."

"Die strafschop die we tegen kregen... Ik weet nog steeds niet waarom die werd gegeven. In de kleedkamer hadden we ook geen idee wie wat had misdaan."

Daarnaast gingen er veel stemmen op over een rode kaart voor Alejandro Galvez. De verdediger van Las Palmas haalde Lionel Messi neer, maar kwam weg met een gele kaart.

Valverde had ook wel wat aan te merken op het spel van zijn eigen ploeg. "We waren op sommige momenten te gehaast en het ontbrak aan de goede eindpass."

Zondag staat de topper met Atletico Madrid op het programma. In eigen huis verdedigt de Catalaanse koploper een voorsprong van vijf punten. "Dat is nog steeds een belangrijke wedstrijd", aldus Valverde. "Het gat is kleiner geworden, maar we hebben nog altijd vertrouwen."