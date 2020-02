Klopp waarschuwt Liverpool

Alleen de al langer afwezige Xherdan Shaqiri en Nathaniel Clyne ontbreken in de groep van trainer Jürgen Klopp.

„De wedstrijd tegen Norwich City van zaterdag was een goede voorbereiding op de confrontatie met Atlético”, zei Klopp over het duel van afgelopen zaterdag tegen de hekkensluiter, dat Liverpool moeizaam won. „Er zijn wel wat overeenkomsten qua speelstijl. Atlético is een fysieke ploeg en zeer goed georganiseerd. Ook hebben ze veel individuele kwaliteiten.”

Liverpool kan de Engelse landstitel (de eerste sinds 1990) vrijwel niet meer ontgaan. De ploeg van Klopp kan zich daarom volledig concentreren op het verdedigen van de titel in de Champions League.

Tuchel terug in Dortmund

Thomas Tuchel kijkt uit naar de achtste finale in de Champions League van dinsdag tussen Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain. „Het is een vreemd maar ook een leuk gevoel”, zei de Duitse trainer van de Franse koploper. „Ik ben erg dankbaar dat ik twee jaar lang de trainer van Borussia Dortmund ben geweest. Dat was een droom voor me. Als ik morgen niet het voorrecht had om als coach langs de lijn te staan, had ik de wedstrijd sowieso wel als supporter bekeken.”

Tuchel leidde Dortmund van 2015 tot 2017 en won in zijn laatste seizoen de Duitse beker. Na zijn ontslag, na een meningsverschil met het bestuur, volgde de Nederlander Peter Bosz hem op.

Neymar en Kylian Mbappé ontbraken het afgelopen weekeinde in het competitieduel met Amiens (4-4), maar zij zijn dinsdag weer inzetbaar. „Het maakt voor ons een wereld van verschil als Neymar meedoet. We hebben geen andere speler met dezelfde kwaliteiten”, aldus Tuchel, die te maken heeft met grote druk. Paris Saint-Germain was de afgelopen seizoenen vaak een van de belangrijkste titelkandidaten in de Champions League, maar strandde steeds voortijdig. „Hoe we dat kunnen veranderen? Door te winnen”, zei de coach. „We hebben alle reden om zelfverzekerd te zijn. We behalen uitstekende resultaten.”