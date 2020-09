Julian Alaphilippe: Jumbo-Visma is lastig bij te houden

Julian Alaphilippe ziet een ijzersterk Jumbo-Visma. Ⓒ HH/ANP

Als wielrenner Julian Alaphilippe één ding heeft geleerd uit de vierde etappe in de Tour de France, dan is het dat Jumbo-Visma ijzersterk is. De Fransman van Deceuninck - Quick-Step behield met zijn vijfde plaats in de door Primoz Roglic gewonnen etappe de leiderstrui, maar zag de concurrent van de Nederlandse ploeg wel 10 seconden dichterbij komen in het algemeen klassement.