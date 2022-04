Eritrese wielersensatie Girmay blijft ploeg Intermarché trouw

Birmay is een gewilde renner vanwege zijn opvallende prestaties dit jaar. Hij won als eerste Afrikaan de voorjaarsklassieker Gent-Wevelgem en noteerde ook hoge klasseringen in de E3 Saxo Bank Classic (5e) en Milaan-Sanremo (12e). Vorig jaar won hij zilver bij de beloften op het WK in Leuven.

„Ik beschouw Intermarché als mijn familie, nergens anders zou ik liever willen zijn”, zegt Girmay. „Ik ben gemotiveerd als nooit tevoren om minstens tot eind 2026 de kleuren van het team te verdedigen. Ik voel me intens gelukkig in het bijzijn van de leden van de ploeg en dat is wat echt telt voor mij. Het is een onontbeerlijke factor om het beste van mezelf te kunnen geven.”

Girmay start zondag in de Duitse klassieker Eschborn-Frankfurt.