Antony leidt tien man Ajax langs Vitesse

De scherpte ontbrak in de prille beginfase volledig bij de ploeg van trainer Erik ten Hag. Oussama Tannane had voor een van de snelste tegendoelpunten van Ajax ooit in de Johan Cruijff ArenA kunnen zorgen, maar schoot na een seconde of twintig rakelings over. En ook Loïs Openda had na matig verdedigend werk van Daley Blind in de derde minuut zomaar kunnen scoren, maar stiftte voorlangs.

Het was Promes die in de 21e minuut de ban brak in de ArenA. De Oranje-international promoveerde een panklare voorzet van Noussair Mazraoui tot assist. Mazraoui werd vlak voor tijd gewisseld voor Sergiño Dest. De international van de Verenigde Staten die wordt begeerd door FC Barcelona.

Mohammed Kudus stond in de basis bij Ajax. De 20-jarige Ghanees was vorige week de grote uitblinker van Ajax in het thuisduel met RKC Waalwijk (3-0). Hij kreeg toen een kans omdat Ryan Gravenberch ontbrak. Gravenberch maakt ook geen deel uit van de selectie van Ajax voor het duel met Vitesse.

Wissel en rode kaart

Ten Hag paste al in de 31e minuut zijn eerste wissel toe. De voor Oranje opgeroepen Perr Schuurs moest al na 31 minuten het veld ruimen. Jurriën Timber verving de Limburger, die leek te kampen met een blessure. Vlak voor rust moest een andere speler van Ajax naar de kant. Deze keer mocht er echter geen vervanger binnen de lijnen komen. Arbiter Pol van Boekel trok een directe rode kaart voor Edson Alvarez, omdat de Ajacied op het been van Vitesse-speler Maximilian Wittek ging staan. Van Boekel kwam tot die beslissing na inmenging van de VAR.

Woede bij Ajax na de rode kaart van Edson Alvarez Ⓒ ANP/HH

De speaker van de Johan Cruijff ArenA moest vervolgens het publiek tot rust manen en vroeg de fans de coronaregels te accepteren. „Gejuich, gezang en gejoel is niet toegestaan”, zei hij vlak na de rust. Veel Ajax-fans uitten in de eerste helft hun onvrede over scheidsrechter Vn Boekel. Ze joelden en floten de arbiter uit, vooral nadat hij had besloten om Edson Álvarez met een rode kaart uit het veld te sturen.

Unieke rode kaart

De rode kaart voor Alvarez was een unieke. Nooit eerder had Ajax al na drie competitieronden in de Eredivisie al twee rode kaarten te pakken. Twee weken geleden moest Nicolas Tagliafico tegen Sparta het veld ruimen met een rode kaart. De Argentijn keerde tegen Vitesse terug in de basis.

In de tweede helft kreeg Ajax een nieuwe tegenvaller voor de kiezen. Nadat eerst Jurgen Ekkelenkamp de paal had geraakt na een goede actie was het aan de andere kant wel raak. Een enorme knal van oud-Ajacied Riechedly Bazoer was goalie André Onana te machtig.

Riechedly Bazoer heeft fantastisch raak geschoten. Ⓒ ANP/HH

Ajax piepte en kraakte in het vervolg en had met tien man op achterstand kunnen komen toen Eliazer Dasa na een vlot lopende aanval de paal raakte. Dat gebeurde niet. Een minuut later stond Ajax weer op een voorsprong. Antony, die in het openingsduel van Ajax al de winnende maakte tegen Sparta, was de man van de 2-1. De Braziliaan drukte met de binnenkant van zijn voet uiterst effectief af.

Een kwartier voor tijd leek Promes het duel in Amsterdam te beslissen, maar met een katachtige reflex haalde Vitesse-doelman Remko Pasveer de bal uit de hoek. Scoren deden beide ploegen vervolgens niet meer, waardoor Vitesse voor het eerst dit seizoen punten inleverde. Alleen Ajax, Heerenveen en PSV zijn nog zonder puntenverlies. Heerenveen won zaterdagavond van VVV-Venlo: 1-0. PSV gaat zondag op bezoek bij Heracles Almelo.

