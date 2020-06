Opmerkelijke geste van Dortmund: Meunier mag voor oude club spelen

De 28-jarige verdediger heeft toestemming gekregen van zijn nieuwe club Borussia Dortmund om in augustus met de Franse ploeg mee te doen aan de Final 8 van het kampioenenbal in Lissabon. Volgens het Belgische sportkanaal Sporza heeft Meunier het aanbod in beraad genomen.

Lucratief contract

Eerder liet de Belg weten dat hij geen trek had in een contractverlenging bij PSG voor twee maanden. Meunier ondertekende onlangs als transfervrije speler een lucratieve verbintenis voor vier jaar bij Dortmund, dat uitgerekend door de club uit Parijs in de achtste finales van de Champions League werd uitgeschakeld.

Voor PSG is de nationale competitie al geruime tijd afgelopen. Door de coronacrisis werd het seizoen in Frankrijk eind april vroegtijdig beëindigd. Voor PSG wachten deze zomer echter nog wel de Franse bekerfinale op 24 juli tegen Saint-Étienne en de finale van de League Cup op 31 juli tegen Olympique Lyon.

Daarna reist de Franse club, die nog wel tot landskampioen werd uitgeroepen, naar Portugal voor het minitoernooi in de Champions League.