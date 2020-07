Juventus-coach: ’Moeilijkste titel in Italiaanse historie’

„Waarom? Omdat dit het moeilijkste kampioenschap is in de geschiedenis van het Italiaanse voetbal”, liet de ervaren trainer onomwonden weten.

Juventus miste afgelopen donderdag de eerste kans op titelprolongatie. Het uitduel met Udinese ging met 2-1 verloren. De winnende treffer viel in de extra tijd nadat Matthijs de Ligt de titelhouder vlak voor de rust nog op voorsprong had gebracht. Zondagavond krijgt de ’Oude Dame’ op eigen veld tegen Sampdoria een herkansing.

„We verloren tegen Udinese onze vorm en onze organisatie, maar dat kwam doordat we zo graag wilden winnen”, oordeelde Sarri. „Als ik daardoor verlies, vind ik dat minder erg dan als we door passiviteit een nederlaag incasseren en dat is dit seizoen ook een paar keer gebeurd.”

Veel ’excuses’

Juventus heeft de negende landstitel op rij nog steeds voor het grijpen, omdat de concurrenten Lazio en Internazionale ook veel punten lieten liggen in de slotfase van het seizoen. Volgens Sarri is het niet vreemd dat de resultaten in de Serie A na de coronapauze zo grillig zijn. Hij doelde daarbij onder meer op de vele wedstrijden die er in zes weken gespeeld moeten worden, onder de hoge temperaturen, op de late aanvangstijden en in de lege stadions.

„Dit is een unieke periode. Het is nooit eerder gebeurd dat we eind juli nog om de landstitel speelden. We kunnen ons amper op de eerstvolgende wedstrijd voorbereiden, omdat er zo weinig tijd overblijft. Je hoofd leegmaken na een wedstrijd en dan weer opladen voor het komende duel is niet eenvoudig en gaat zeker niet vanzelf. Gezien al die complicaties vind ik dat Juventus gewoon goed heeft gepresteerd.”

