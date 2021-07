Sport Kort: Tallon Griekspoor met moeite naar halve finale Dutch Open

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Griekspoor in drie sets naar halve finales in Amersfoort

19.13 uur: Tennisser Tallon Griekspoor heeft niet zonder moeite de halve finales bereikt van de Dutch Open in Amersfoort. De als eerste geplaatste Nederlander had een matige start tegen de Belg Kimmer Coppejans, maar na het verlies van de eerste set kwam het toch nog goed: 3-6 6-3 6-2. Coppejans is de nummer 191 van de wereldranglijst.

Griekspoor, die op de 115e positie staat in het mondiale klassement, speelt in de halve eindstrijd van het challengertoernooi tegen Antoine Hoang. De Fransman is de nummer 148 van de wereldranglijst.

In de andere halve finale komt Botic van de Zandschulp uit tegen de als zevende geplaatste Argentijn Guido Andreozzi. In de strijd om een plek bij de laatste vier versloeg Van de Zandschulp landgenoot Jesper de Jong met 6-3 6-0. Andreozzi was in de kwartfinales te sterk voor Jelle Sels: 3-6 6-4 6-2.

Favoriet Tsitsipas verliest in Hamburg in kwartfinales

18.19 uur: Stefanos Tsitsipas heeft zijn favorietenrol bij het tennistoernooi van Hamburg niet waar kunnen maken. De als eerste geplaatste Griek verloor in de kwartfinales van de Serviër Filip Krajinovic: 6-3 1-6 3-6.

Krajinovic, de nummer 44 van de wereld, neemt het in de halve eindstrijd op tegen zijn landgenoot Laslo Djere. Djere won in de kwartfinales van de Georgiër Nikoloz Basilashvili (6-2 6-2).

Tsitsipas verloor eind vorige maand al in de eerste ronde van Wimbledon. De Amerikaan Frances Tiafoe was hem de baas.

WK BMX gaat door op Papendal, maar zonder amateurs

17.35 uur: Het WK BMX kan komende maand op Papendal doorgaan. Door de aangescherpte coronamaatregelen in Nederland zijn wel de data aangepast en zijn de wedstrijden voor de amateurs (challenge rijders) geschrapt. De elite rijders en de junioren zullen in het weekeinde van 20, 21 en 22 augustus in actie komen. Het WK stond eerder in Arnhem gepland voor 14 tot en met 22 augustus.

Volgens de organisatie van het toernooi is het in de huidige situatie onverantwoord om de wedstrijden voor de challenge rijders te laten plaatsvinden. „Dit omdat kinderen en jeugd niet of nauwelijks gevaccineerd zijn, de reisbewegingen over de wereld te groot zullen zijn en het niet kunnen verplichten om te testen bij minderjarigen. Daarnaast is het creëren van een zogenaamde ’bubbel’ voor deze leeftijdsgroep lastig te coördineren en te controleren”, aldus de Nederlandse organisatie, die nauw overleg heeft gevoerd met de internationale wielerunie UCI en haar medische staf.

Op vrijdag 20 en zaterdag 21 augustus zullen de trainingen van de elite rijders en de junioren op Papendal worden afgewerkt. Publiek is tijdens deze dagen niet toegestaan. Op zondag 22 augustus vinden de wedstrijden en finales plaats. Publiek is hier wel toegestaan onder een aantal voorwaarden, zoals testen voor toegang en vastgestelde zitplaatsen. Gedurende het evenement zullen alle rijders, officials en vertegenwoordigers van de media en organisatie meerdere malen getest worden. Daarnaast komen er aparte zones op het terrein om de sporters te scheiden van het publiek.

Tennisser Van de Zandschulp in halve finales Dutch Open

16.50 uur: Botic van de Zandschulp heeft in Amersfoort de halve finales van het challengertoernooi de Dutch Open bereikt. In de strijd om een plek bij de laatste vier versloeg hij landgenoot Jesper de Jong met 6-3 6-0.

Jelle Sels verloor zijn partij in de kwartfinales. De als zevende geplaatste Argentijn Guido Andreozzi was met 3-6 6-4 6-2 te sterk. Van de Zandschulp speelt tegen Andreozzi om een plek in de finale.

Tweede zege op rij voor Ackermann in Italiaanse rittenkoers

16.30 uur: De Duitser Pascal Ackermann heeft zijn tweede overwinning op rij behaald in de Italiaanse rittenkoers Settimana Ciclistica Italiana. Hij was in de derde etappe over 180 kilometer van Oristano naar Cagliari de snelste in de massasprint. De Italiaan Diego Ulissi blijft aan de leiding van het klassement.

Vijf renners probeerden tijdens de rit weg te komen. Maar zeventig kilometer voor de aankomst werden ze teruggepakt. Door de vlakke aankomst liep het uit op een massasprint. Ackermann won voor de Italiaan Jonathan Milan en de Fransman Rudy Barbier.

De Settimana Ciclistica Italiana wordt afgesloten met twee etappes in en om Cagliari.

Zwitsers voetbalelftal moet verder zonder Mehmedi

16.29 uur: Admir Mehmedi heeft zijn laatste wedstrijd voor de Zwitserse nationale ploeg gespeeld. De 30-jarige aanvallende middenvelder stelt zich niet langer beschikbaar, laat hij weten op de site van zijn club VfL Wolfsburg, waar de Nederlander Mark van Bommel hoofdtrainer is.

Mehmedi debuteerde in juni 2011 voor Zwitserland en deed mee aan het WK van 2014 en de EK’s van 2016 en 2021. In 76 interlands kwam Mehmedi tien keer tot scoren. Zwitserland schakelde op het laatste EK Frankrijk uit in de achtste finales en verloor vervolgens in de kwartfinales van Spanje.

FC Twente in oefenduel met 1-0 te sterk voor PEC Zwolle

16.00 uur: FC Twente heeft vrijdag in een oefenwedstrijd gewonnen van PEC Zwolle. Het elftal van trainer Ron Jans was op het trainingscomplex in Hengelo met 1-0 te sterk. Deniho Cleonise maakte het doelpunt. Het duel was ingedeeld in vier blokken van 30 minuten.

FC Twente en PEC Zwolle hebben nog een kleine maand zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Halverwege augustus staat de eerste speelronde in de Eredivisie op het programma.

Minuut stilte bij Anderlecht - Ajax voor slachtoffers noodweer

15.53 uur: Voor de oefenwedstrijd van vrijdag tussen Anderlecht en Ajax houden de spelers een minuut stilte als eerbetoon aan de slachtoffers van het noodweer. In België, Zuid-Limburg en andere delen van Noord-Europa zijn er grote problemen door de wateroverlast.

Naast de minuut stilte komt er in samenwerking met de gemeente Anderlecht een inzamelactie van kleding, voedsel en meubilair bij het stadion. Daarnaast wordt een veiling gehouden van de shirts die de spelers dragen tijdens de wedstrijd. De opbrengst hiervan gaat ook naar de slachtoffers.

„Als club leven we mee met de slachtoffers van het noodweer en zijn we ons terdege bewust van de enorme schade die het noodweer heeft aangericht in ons land”, zei Jos Donvil, de bestuursvoorzitter van Anderlecht, op de clubwebsite. „Dankzij onze uitstekende samenwerking met de gemeente kunnen we snel een solidariteitsactie opzetten. Tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tegen Ajax zal de solidariteit ook voelbaar zijn in het stadion.”

Ook de Duitse voetbalbond en Duitse voetbalcompetitie leven mee met de slachtoffers van de grote wateroverlast. Ze storten samen 3 miljoen euro in het hulpfonds.

Zwitserse tennisster Bacsinszky (32) stopt ermee

15.34 uur: Timea Bacsinszky stopt met proftennis. De 32-jarige Zwitserse maakte dat vrijdag bekend.

Bacsinszky stond zowel in 2015 als 2017 in de halve finales van Roland Garros en bereikte de negende positie op de wereldranglijst. Ze won vier titels op de WTA Tour in het enkelspel en vijf in het dubbelspel.

Golfer Luiten na tweede ronde klaar op Brits Open

15.13 uur: Golfer Joost Luiten is klaar op het Brits Open. In de tweede ronde kwam de Nederlander op de baan van Royal St. George’s in het Engelse graafschap Kent tot 71 slagen. Hij herstelde zich hiermee van zijn tegenvallende openingsronde van 76 slagen. Maar met een totaal van 147 haalt de Nederlander de ’cut’ niet.

Luiten liet na de eerste ronde op zijn website weten dat hij niet helemaal fit op de baan stond. „Ik merk wel dat mijn lichaam vermoeid is, ik voel allerlei kleine pijntjes. Die pijntjes horen bij topsport, ik ben er aan gewend, maar het is nu wel meer dan anders.”

Een groot deel van het veld is vrijdagmiddag nog bezig met de tweede ronde. De Amerikaan Collin Morikawa gaat na een ronde van 64 voorlopig aan de leiding met 131 slagen.

Seizoenkaarthouders Vitesse gratis naar binnen bij Europees duel

14.10 uur: Vitesse geeft de seizoenkaarthouders gratis toegang bij de eerste thuiswedstrijd in de voorrondes van de Conference League. De Arnhemse club, die afgelopen seizoen op de vierde plek eindigde in de Eredivisie, hoort maandag bij de loting welke club de tegenstander wordt in de derde voorronde. Vitesse speelt daarin op 5 of 12 augustus thuis.

Op basis van de actuele regelgeving wat betreft de coronamaatregelen gaat Vitesse ervan uit dat stadion Gelredome bij de eerste Europese thuiswedstrijd voor twee derde gevuld mag worden. Gelredome heeft een capaciteit van ongeveer 25.000 bezoekers.

Vitesse heeft vooralsnog 6400 seizoenkaarten voor de Eredivisie verkocht. Als dank voor de steun krijgen deze supporters gratis toegang tot het stadion bij het Europese duel. Normaal gesproken moeten seizoenkaarthouders daar voor betalen.

De fans die op 5 of 12 augustus naar binnen willen, moeten bij de poorten van het stadion via de CoronaCheck-app aantonen dat ze een negatieve testuitslag of een vaccinatiebewijs hebben. De toeschouwers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden op de tribunes.

Zweedse voetbalploeg moet ook zonder aanvoerder Larsson verder

13.13 uur: De Zweedse voetballer Sebastian Larsson neemt na 133 interlands afscheid van de nationale ploeg. De 36-jarige middenvelder van AIK heeft besloten zijn interlandcarrière te beëindigen. De afgelopen dagen kondigden ook spits Marcus Berg en verdediger Mikael Lustig (beiden 34 jaar) al aan te stoppen bij Zweden.

„Ik ben ongelooflijk trots op wat we samen hebben bereikt”, zei Larsson. „Het was een grote eer om voor de nationale ploeg te spelen.” De middenvelder, die het grootste deel van zijn loopbaan in Engeland voetbalde, debuteerde begin 2008 in het Zweedse elftal. Hij deed mee aan vier EK’s en het WK van 2018. Op het afgelopen EK werd Zweden in de achtste finales na verlenging uitgeschakeld door Oekraïne (1-2).

Alleen Anders Svensson (148 interlands) en Thomas Ravelli (143) speelden meer wedstrijden voor de nationale ploeg dan Larsson.

Italiaanse club van keeper Zoet mag twee jaar geen spelers kopen

13.12 uur: De Italiaanse voetbalclub Spezia, waar keeper Jeroen Zoet voor speelt, mag twee jaar geen nieuwe spelers aantrekken. De tuchtcommissie van de mondiale federatie FIFA straft Spezia zo voor het aantrekken van minderjarige spelers. Zo zou de Italiaanse club de afgelopen jaren heel wat Nigeriaanse voetballers van onder de 18 jaar hebben vastgelegd door de regels te omzeilen.

Spezia moet een boete betalen van 500.000 Zwitserse francs, zo’n 460.000 euro. Daarnaast mag de club in de komende vier transferperiodes geen spelers aantrekken. Per seizoen zijn er twee transferperiodes, in de zomer en in de winter. In het verleden kregen onder meer Chelsea, FC Barcelona, Real en Atlético Madrid al zo’n straf vanwege het overtreden van de regels.

Zoet (30) stond afgelopen seizoen zeven keer onder de lat in de Serie A. De elfvoudig international van Oranje, die jaren voor PSV speelde en ook keepte bij RKC Waalwijk en FC Utrecht, eindigde met Spezia op de vijftiende plaats in de Italiaanse voetbalcompetitie.