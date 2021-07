Sport Kort: Zweedse voetbalploeg moet ook zonder aanvoerder Larsson verder

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod

Zweedse voetbalploeg moet ook zonder aanvoerder Larsson verder

13.13 uur: De Zweedse voetballer Sebastian Larsson neemt na 133 interlands afscheid van de nationale ploeg. De 36-jarige middenvelder van AIK heeft besloten zijn interlandcarrière te beëindigen. De afgelopen dagen kondigden ook spits Marcus Berg en verdediger Mikael Lustig (beiden 34 jaar) al aan te stoppen bij Zweden.

„Ik ben ongelooflijk trots op wat we samen hebben bereikt”, zei Larsson. „Het was een grote eer om voor de nationale ploeg te spelen.” De middenvelder, die het grootste deel van zijn loopbaan in Engeland voetbalde, debuteerde begin 2008 in het Zweedse elftal. Hij deed mee aan vier EK’s en het WK van 2018. Op het afgelopen EK werd Zweden in de achtste finales na verlenging uitgeschakeld door Oekraïne (1-2).

Alleen Anders Svensson (148 interlands) en Thomas Ravelli (143) speelden meer wedstrijden voor de nationale ploeg dan Larsson.

Italiaanse club van keeper Zoet mag twee jaar geen spelers kopen

13.12 uur: De Italiaanse voetbalclub Spezia, waar keeper Jeroen Zoet voor speelt, mag twee jaar geen nieuwe spelers aantrekken. De tuchtcommissie van de mondiale federatie FIFA straft Spezia zo voor het aantrekken van minderjarige spelers. Zo zou de Italiaanse club de afgelopen jaren heel wat Nigeriaanse voetballers van onder de 18 jaar hebben vastgelegd door de regels te omzeilen.

Spezia moet een boete betalen van 500.000 Zwitserse francs, zo’n 460.000 euro. Daarnaast mag de club in de komende vier transferperiodes geen spelers aantrekken. Per seizoen zijn er twee transferperiodes, in de zomer en in de winter. In het verleden kregen onder meer Chelsea, FC Barcelona, Real en Atlético Madrid al zo’n straf vanwege het overtreden van de regels.

Zoet (30) stond afgelopen seizoen zeven keer onder de lat in de Serie A. De elfvoudig international van Oranje, die jaren voor PSV speelde en ook keepte bij RKC Waalwijk en FC Utrecht, eindigde met Spezia op de vijftiende plaats in de Italiaanse voetbalcompetitie.