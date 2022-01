Ferdi Kadioglu verkiest shirt Turkije boven dat van Oranje

Dat staat op de website van Fenerbahçe, de Turkse club waarvoor Kadioglu sinds de zomer van 2018 uitkomt. „Wij wensen Ferdi veel succes in ons nationale shirt”, zo is te lezen op het huisorgaan van de Turkse topclub.

Kadioglu heeft een Turkse vader en een Nederlandse moeder, en speelde in het verleden achttien keer voor Jong Oranje. Voor die ploeg is hij nu te oud. Kadioglu maakte niet eerder deel uit van de (voor)selectie van het grote Nederlands elftal en kiest nu voor Turkije.

Degradatie

Kadioglu debuteerde in de zomer van 2016 voor NEC, waarvoor hij tot 61 competitieduels kwam. Daarin scoorde hij elf keer. In zijn eerste seizoen degradeerde hij met de Nijmegenaren uit de Eredivisie. Voor Fenerbahçe kwam hij in drieënhalf jaar tijd tot 64 competitiewedstrijden, waarin hij zeven keer doel trof.

Kadioglu is niet de eerste uit Nederland afkomstige speler in de Turkse nationale ploeg. Ook Orkun Kökcü (Feyenoord) en Halil Dervisoglu (ex-Sparta en ex-FC Twente) groeiden in Nederland op, maar spelen nu voor het nationale team van Turkije. Dat gold eerder ook voor Ahmet Keloglu, Mustafa Yücedag, Baki Mercimek, Oguzhan Özyakup, Aykut Demir, Deniz Türüc en Ömer Bayram. De enige voetballer met Turkse roots die ooit voor het grote Oranje is uitgekomen is Ugur Yildirim, die in 2005 in een oefeninterland eenmalig het Oranje-shirt aan mocht trekken.