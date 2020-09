Max Verstappen: ’Dit had ik niet verwacht’

De Limburger zorgde voor een surprise, door sneller te zijn dan Mercedes-coureur Valtteri Bottas. Lewis Hamilton pakte met overmacht pole position. Hij start in tegenstelling tot Verstappen en Bottas wel op de zachtste band.

„Het wordt heel interessant met de banden morgen. Als we een goede start hebben, weet je nooit wat er kan gebeuren richting de eerste bocht”, aldus Verstappen na zijn beste kwalificatie ooit in Sotsji. „We waren dit weekeinde lang op zoek naar de juiste balans van de auto, maar zeker de laatste ronde was niet slecht.”

Bekijk ook: Max Verstappen start bij Grand Prix van Rusland als tweede

Hamilton is op zijn hoede voor zowel Verstappen als Bottas, die starten op de hardere medium-band. „Dit is misschien wel de slechtste plek om op pole te staan, gezien de luchtweerstand met deze auto’s”, zegt de WK-leider. „Het wordt moeilijk om de race te winnen, maar ik blijf positief.”

