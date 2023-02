Zesjarige deal Max Verstappen en Heineken

Tweevoudig wereldkampioen Verstappen wordt op twee manieren ambassadeur van Heineken. Allereerst ontwikkelen beide partijen samen een nieuw gameplatform: Player 0.0. Die titel staat ook groot op de helm van Verstappen. Daarnaast wordt de Limburger (25) een van de gezichten van de ’When You Drive, Never Drink’-campagne van het biermerk.

„Wij zijn in 2016 in de Formule 1 gestapt met het geloof dat er een hele nieuwe generatie aan coureurs en fans aan zat te komen. Toen hadden we nooit kunnen bevroeden dat de sport in een paar jaar tijd zó zou groeien. Het succes van Max heeft daar enorm aan bijgedragen”, zegt Dolf van den Brink, de CEO van Heineken. „We willen de groei verder stimuleren en de stap naar esports hoort daar zeker bij. Daar waren wij nog niet heel actief in en Max is een groot fan. Daarnaast wordt alcoholvrij bier steeds belangrijker en Max gaat een van onze boegbeelden worden om dat uit te dragen.”

Impact Verstappen gigantisch

Van den Brink weet wat Verstappen wereldwijd losmaakt. „De impact van Max is gigantisch. Formule 1 was oorspronkelijk vooral een Europees feestje, maar wordt steeds meer een wereldwijd sponsorplatform. Kijk alleen naar de populariteit in Amerika. Intern zijn er duidelijke regels over samenwerkingen. We gaan pas met iemand in zee als hij of zij 25 jaar is. Dit is het juiste moment om samen deze stap te maken. Twee Nederlandse iconen, dat is prachtig.”

Heineken heeft ook nog een aparte deal gesloten met Red Bull Racing. Verstappen is zeer content met zijn langdurige, persoonlijke deal. „Het is heel mooi om een connectie te hebben met een Nederlands merk als Heineken, dat wereldwijd bekend is. Iedereen weet dat ik veel race, ook online, dus ik kijk ernaar uit om samen iets moois op te bouwen.”