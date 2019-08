’Het is allemaal niet zo slecht en negatief bij Feyenoord’

„De jongens hebben keihard gewerkt”, benadrukte hij. „En het is echt niet zo dat we hadden verwacht dat we wel even makkelijk gingen winnen. Ik heb echt wel positieve dingen gezien”, zei hij. „Het is allemaal niet zo negatief en slecht. We zijn blijven doorgaan tegen een tegenstander die heel compact verdedigde en snel counterde. Tegen zo’n ploeg is het lastig aanvallen. We maken pas in de 95e minuut de 2-2, maar dat was dik en dik verdiend. Daar hebben we voor gevochten.”

Stam besefte dat Feyenoord dit seizoen wel eens vaker op een verdedigende tegenstander gaat stuiten. „Maar de jongens die bij ons verdedigden doen dat al heel lang en ze hebben bewezen dat ze goed kunnen verdedigen. Het lag ook niet alleen aan onze defensie. We hebben doelpunten weggegeven, maar ook te veel kansen gemist.”

Van der Heijden

Een van die verdedigers, Jan-Arie van der Heijden, wil graag vertrekken bij Feyenoord. De linkspoot dankte zijn basisplaats aan een enkelblessure van Sven van Beek, die in de voorbereiding op het nieuwe seizoen vaak de voorkeur kreeg. Hij vreest een bijrol als Van Beek weer hersteld is.

Van der Heijden vertelde nog niet in gesprek te zijn met een andere club. „Feyenoord wil mij ook nog niet laten gaan”, zei hij. „En zo lang ik hier speel, zal ik me voor de volle honderd procent geven.” Stam liet weten weinig voor een vertrek van Van der Heijden te voelen. „Zo houden we niemand over”, stelde hij.

Fraser

Bij Sparta had trainer Henk Fraser vantevoren niet verwacht dat hij even ziek zou zijn van een gelijkspel in De Kuip. „Maar dat was ik wel”, zei hij. „We waren wel heel dichtbij een mooie overwinning. De late 2-2 doet zeer, al is de uitslag uiteindelijk wel terecht. We hadden ook met 2-0 achter kunnen komen, zo eerlijk moet je zijn. Maar we hadden de wedstrijd bij een voorsprong van 2-1 ook kunnen beslissen. Een aantal jongens van mij speelde voor het eerst in een volle Kuip. Dan is een gelijkspel niet zo slecht, maar we moeten hier wel van leren. We gaan dit analyseren met de bedoeling sterker te worden.”

