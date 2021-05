Frank de Boer twijfelde niet over selecteren Quincy Promes

„Je bent onschuldig zolang je niet veroordeeld bent”, verklaarde De Boer de plek in de selectie van Promes. „In mijn ogen speelt het op dit moment niet. Hij is heel goed bij Spartak Moskou en zeker een toegevoegde waarde. Ik heb me natuurlijk laten informeren. Er is niks gaande (ontwikkelingen in de rechtszaak, red.). Ik ga er vanuit dat hij onschuldig is. Ik heb het hem ook gevraagd.”

De Boer vond het lastig om een aantal spelers mede te delen dat ze er komende weken niet bij zijn. „Kenny Tete en Steven Bergwijn bijvoorbeeld, maar dat soort keuzes moet je maken. Als trainer/coach is het niet moeilijk, het hoort erbij. Op persoonlijk vlak is het wel lastig. Ik heb alle spelers gebeld. Van Marwijk had het al gezegd (in De Telegraaf, red.). Het zijn vaak heel korte gesprekken. Ik heb vandaag nog een laatste keuze gemaakt”, verklapte De Boer.

