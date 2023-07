Balende Pascal Eenkhoorn in de clinch met Jasper Philipsen: ’Dát moet hij niet doen’

De wielrenner miste aanvankelijk de vlucht van de dag, maar was met een late aanval toch naar de drie koplopers, onder wie ploeggenoot Victor Campenaerts, gesprongen. „Van tevoren had ik niet verwacht dat ze zo snel zouden wegrijden. Ik voelde me nog heel goed dus sprong ik er naartoe. Vanaf toen hebben we vol gereden.”

Eenkhoorn bedankte na afloop Campenaerts die hard doortrok in de slotkilometers. „Als je ziet wat hij voor me doet. Ik liet in de laatste kilometer bewust een gat zodat ik in de laatste positie zat. Ik wist dat Asgreen waarschijnlijk de snelste was. De sprint was man tegen man. Asgreen reed een wereldsprint.”

Eenkhoorn kreeg bij zijn eerste demarrage sprinter Jasper Philipsen mee die hem probeerde tegen te houden. „Maar ik zit hier niet om naar een massasprint te rijden”, zei de voormalige Nederlands kampioen. „Hij wilde me in de weg rijden, maar dat moet hij niet doen. Dat heb ik ook gezegd. Uiteindelijk hebben we ze af weten te houden, dat is het mooie.”

Volgens ploegleider Wauters laat Eenkhoorn zich niet intimideren

Ploegleider Marc Wauters van Lotto Dstny had ook gezien hoe in de achttiende etappe van de Tour de France Philipsen een poging van Eenkhoorn om naar de kopgroep te rijden probeerde te verhinderen. De onsportieve actie van de Belgische groenetruidrager was door de camera’s gespot. Philipsen probeerde de Nederlander af te snijden. „Het was een staaltje intimideren”, vond Eenkhoorns ploegleider. „Helaas voor hem werkt dat bij Pascal niet.”

Integendeel, meende de Belgische oud-prof. „Hij krijgt er juist energie van.” Wauters zag zijn renner alsnog aansluiten bij de kopgroep waarin ook zijn ploeggenoot Victor Campenaerts een plaats had. Eenkhoorn werd in de sprint om de ritzege verslagen door de Deen Kasper Asgreen.

Philipsen deed bij tv-zender Sporza een poging zijn merkwaardige gedrag te verklaren. „Ik wilde graag sprinten vandaag en wilde niet meer renners in de kopgroep hebben. Het was niet arrogant of slecht bedoeld”, zei de Belg, die uiteindelijk als vierde de finish passeerde.

Campenaerts deed veel werk in de kopgroep en werd uiteindelijk als enige van het viertal nog voorbij gesprint. „Ik heb het geprobeerd, maar kwam te vroeg op kop. Ik moest gaan zitten op 500 meter van de finish. Ik hoopte dat de andere vluchters stress zouden krijgen en vroeg zouden aangaan. Dat deden ze niet, jammer voor Pascal”, aldus de Belg, die nog wel de prijs voor de strijdlust mocht ophalen. „We hebben de koers gemaakt en van iets onmogelijks iets mogelijks gemaakt.”