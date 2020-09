’Dylan Groenewegen wordt nog steeds bedreigd’

Dat vertelde Martijn Berkhout, manager van beide wielrenners, dinsdagavond bij de NOS. „Dylan zit momenteel in een mentaal traject, want hij heeft zo ontzettend veel voor de kiezen gekregen... Dat heb ik in het wielrennen nog nooit gezien. Hij krijgt nog steeds bedreigingen, dat gaat elke dag door. Het is afwachten wanneer dat stopt of afneemt. Het is niet zo dat hij zich prettig voelt, nee. Hij leeft echt met de consequentie van de gebeurtenissen in de Ronde van Polen.”

Vuur

Op 5 augustus kwam Jakobsen door toedoen van Groenewegen zwaar ten val, en belandde in een coma waaruit hij twee dagen later ontwaakte. „Fabio zit momenteel in zijn herstelfase en de tijd moet leren of hij terug kan keren”, zei Berkhout. „Er zit zoveel vuur in Fabio, dat móet terugkeren in de koers.”

Waar Jakobsen lichamelijk herstelt, zit Groenewegen dus vooral in een fase van mentaal herstellen. „Dylan traint niet ’gewoon’, want er is momenteel niks voor hem”, aldus Berkhout. Groenewegen wordt door zijn ploeg Jumbo-Visma voorlopig uit de wedstrijden gehouden. „Beide renners worden heel goed begeleid door hun ploeg en de mensen eromheen, en we proberen met z’n allen te bereiken dat ze in de toekomst weer tegen elkaar kunnen sprinten.”

Contact

Berkhout vertelde dat er contact is geweest tussen beide renners. „Maar Fabio is vooral bezig met herstellen, en hij is leading wat betreft aangeven hoe het contact verder gaat verlopen. Het is moeilijk te zeggen waar dit naartoe gaat.”