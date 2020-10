Dít zijn de tegenstanders voor AZ, Feyenoord en PSV in de Europa League

AZ mag het gaan opnemen tegen Napoli, Real Sociedad en Rijeka. De Eindhovenaren moeten tegen PAOK Saloniki, Granada en Omonia Nicosia en Feyenoord gaat met CSKA Moskou, Dinamo Zagreb en Wolfsberger AC strijden voor een plek in de volgende ronde.

Groep E

PSV

PAOK Saloniki

Granada

Omonia Nicosia

PSV neemt het in de Europa League op tegen de Spaanse debutant Granada, het Griekse PAOK Saloniki en het Cypriotische Omonia Nicosia. Begin 21e eeuw namen de Eindhovenaren het twee seizoenen achtereen op in de UEFA Cup tegen PAOK, beide keren in de derde ronde. PSV wist in beide gevallen tevens de volgende ronde te halen.

Groep F

AZ

Napoli

Real Sociedad

Rijeka

AZ heeft op papier de zwaarste loting. De ploeg van trainer Arne Slot, die in de derde voorronde van de Champions League werd uitgeschakeld en zo richting de groepsfase van de Europa League stroomde, werd dus in groep F gekoppeld aan de Italiaanse topclub Napoli, Real Sociedad (met voormalig Willem II-spits Alexander Izak) uit Spanje en de Kroatische ploeg Rijeka. Bij Napoli spelen heel wat spelers met een verleden in de Eredivisie, onder wie Dries Mertens, Hirving Lozano en Arek Milik.

Groep K

Feyenoord

CSKA Moskou

Dinamo Zagreb

Wolfsberger AC

Feyenoord gaat richting Oost-Europa voor duels met de Russische topclub CSKA Moskou en Dinamo Zagreb uit Kroatië. De ploeg van trainer Dick Advocaat treft ook Wolfsberger AC uit Oostenrijk in groep K. De eerste speeldag van de Europa League is donderdag 22 oktober, gevolgd door wedstrijden 29 oktober, 5 november, 26 november, 3 december en 10 december.

Bosz en Bergwijn

Trainer Peter Bosz werd met Bayer Leverkusen in groep C gekoppeld aan Slavia Praag, Hapoel Beer-Sheva en Nice. International Steven Bergwijn neemt het met Tottenham Hotspur in groep J op tegen Ludogorets, LASK Linz en Antwerp FC.

De finale van de Europa League staat voor 26 mei 2021 op het programma en wordt dan gespeeld in Gdansk. Het was de bedoeling dat de eindstrijd van afgelopen seizoen al in de Poolse stad zou zijn, maar vanwege het coronavirus besloot de UEFA om vanaf de kwartfinales alle wedstrijden in Duitsland te spelen. Sevilla greep in Keulen de eindzege door Internazionale in de finale met 3-2 te verslaan.

