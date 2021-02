Geen stunt van Rus bij aanvang Australian Open

De nederlaag is niet verrassend want Swiatek (19) is een bijzonder talent dat vorig jaar op indrukwekkende wijze Roland Garros wist te winnen. Maar die status als grandslamkampioene brengt ook de nodige druk met zich mee en Rus heeft in Melbourne een bijzonder verleden. Twaalf jaar geleden won ze op het Australische hardcourt de juniorentitel en daardoor wordt ze altijd weer met enige opgetogenheid aangekondigd bij het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

Maar veel bijzonders heeft de huidige nummer 77 van de wereld sindsdien niet gepresteerd op dit evenement. Vaak wist ze zich niet te kwalificeren en van de vier keer dat dit haar wel lukte, werd ze twee keer meteen uitgeschakeld en haalde ze twee keer de tweede ronde. Bij haar vijfde optreden lukte dat in de afgelopen nacht dus niet.

1573 Arena

Na eindeloze quarantaines en trainingen ter voorbereiding op dit uitgestelde evenement mochten Rus en Swiatek het tegen elkaar opnemen in de zogenoemde 1573 Arena, een leuk klein stadion in de schaduw van de grote Rod Laver Arena. Maar daar bleek als snel dat de nummer 17 van de wereld uit Polen haar zenuwen goed onder controle had. Dat is niet toevallig, want Swiatek wordt op haar meest trips ook begeleid door een sportpsycholoog. Met dat gegeven werd vorig jaar in Parijs haar onbevangenheid grotendeels verklaard.

Rus redt het niet. Ⓒ EPA

Rus heeft niet de naam dat ze kan pieken op de juiste momenten. Ze is bijzonder fit en heeft zich de afgelopen anderhalf jaar op knappe wijze terug geknokt in de tophonderd. Maar nadat ze in 2012 de vierde ronde haalde op Roland Garros (en vervolgens de derde ronde op Wimbledon) is ze op grandslamniveau niet verder gekomen dan de tweede ronde.

In de afgelopen nacht werd ze al snel op een 3-0 achterstand gezet door de offensief spelende Poolse. Na de 6-1 leken de kansen te keren toen Rus met 2-0 voorkwam en op eigen service met 40-0 aan de leiding ging. Maar vanaf dat moment nam Swiatek weer het initiatief en had Rus niet veel meer te vertellen. Na 76 minuten telde Nederland niet meer mee bij de vrouwen in het enkelspel.

KIki Bertens

Vorig jaar was dat nog anders, want toen wist Kiki Bertens de vierde ronde te bereiken in het vaak zonovergoten park in het stadscentrum van Melbourne. Maar Bertens zit thuis in Breda en is herstellende van een achillespeesoperatie. Voor Nederland is nu de hoop gevestigd op Botic van de Zandschulp en Robin Haase, die zich allebei via het kwalificatietoernooi tot de Australian Open wisten door te dringen. Beide mannen komen in de nacht van maandag op dinsdag in actie.

Rus gaat proberen om in de komende maanden haar ranking te verbeteren door goed te presteren op de kleinere toernooien. Ze heeft haar zinnen gezet op de topvijftig en dat is ambitieus voor iemand die al dertig is en nog nooit die barrière heeft doorbroken. In haar succesjaar 2012 was de hoogste ranking van Rus plek 61 op de wereldranglijst. Als ze dat dit jaar weet te verbeteren, heeft niemand het meer over de kansloos verloren wedstrijd in de eerste ronde van de Australian Open.