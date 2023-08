Programma WK atletiek: Sifan Hassan jaagt nu op goud op 5000 meter

Sifan Hassan kan zich zaterdag tot de succesvolste Nederlandse atlete op de wereldkampioenschappen atletiek kronen. Als de 30-jarige topatlete er op de titelstrijd in Boedapest in slaagt een medaille te winnen op de 5000 meter, is dat haar derde gouden WK-plak en zesde medaille in totaal. Ze passeert dan sprinter Dafne Schippers, die in haar carrière vijf WK-medailles won. De finale in het nationale atletiekstadion start om 20.50 uur.

Sifan Hassan. Ⓒ ANP/HH