’Ik heb het gevoel dat we Ajax in het putje kunnen duwen’

Mohamed Ihattaren achtervolgt Ajax-speler Ryan Gravenberch. Het duo wordt gezien als twee van de grootste talenten van Nederland. Ⓒ ANP/HH

In de Eredivisie springt één duel er dit weekeinde tussenuit: de kraker tussen de nummers één en twee, Ajax en PSV. Om vast in de stemming te komen, is de warming-up al gestart. Vandaag met: Frank Lammers, acteur en inmiddels nauwelijks nog los te zien van onderwereldfiguur Ferry Bouman uit de hitserie Undercover. Daarin én in het dagelijks leven fervent PSV-supporter. In hartje Amsterdam.