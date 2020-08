Max Verstappen derde in laatste training

Bottas noteerde een tijd van 1.25,873. Hij was daarmee een dikke tiende van een seconde sneller dan teamgenoot Hamilton. Verstappen gaf drie tienden toe op de tijd van Bottas. De Red Bull Racing-coureur was de enige die in de buurt van Mercedes bleef. Lance Stroll (Racing Point) noteerde de vierde tijd, zijn tijdelijke teamgenoot Nico Hülkenberg de negende.

Alexander Albon kwam alleen aan het einde van de training in actie, nadat het team van Red Bull lange tijd aan zijn auto sleutelde. Albon was in de tweede training op vrijdag gecrasht en kwam zaterdagmiddag tot de dertiende stek.

Sebastian Vettel (Ferrari) zette de veertiende tijd neer en kampte opnieuw met problemen aan zijn Ferrari. De Duitser beleeft vooralsnog een weekeinde vol technische malheur. Op Silverstone was het een stuk koeler dan vrijdag, zoals voorspeld, en bleef het tijdens de afsluitende oefensessie droog. Zaterdagmiddag start de kwalificatie om 15.00 uur Nederlandse tijd.